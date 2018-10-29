2018-10-29T12:27:31+03:00
Общество

В Воронеж еще на неделю вернется тепло

Оно будет, конечно, относительным. Но для начала ноября +11 градусов – это хорошо
Юрий КОЗЛОВ
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Синоптики считают, что у нас еще будет время порадоваться золотой осени.Синоптики считают, что у нас еще будет время порадоваться золотой осени.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие полторы недели. Сразу скажем: прогноз радует.

- Сейчас наша область находится на стыке скандинавского антициклона и циклона, определяющего погоду в Западной Европе, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Поэтому у нас то дождь пойдет, то сухо. Но, уже начиная с последнего дня октября, антициклон начнет побеждать. Солнце проглянет сквозь тучи, и хотя ночи будут с легким морозцем, днем температура поднимется до 9 градусов. Такая погода будет в выходные и на День народного единства. А к 7 ноября и вовсе, по предварительным данным, потеплеет до +11.

Во вторник, 30 октября, ночью еще будет идти дождь при температуре +5 градусов. Абсолютно не изменится погода и днем.

А вот в среду, 31 октября, ночь обещает быть морозной, дождь будет временами превращаться в снег. Температура будет держаться около ноля. Днем будет облачно, зато дождя не обещают. Потеплеет до +4 градусов.

В четверг, 1 ноября, ночью, как и сутками ранее, будет около ноля, ветер сменится с восточного на юго-восточный. Дождя не прогнозируют. Днем температура повысится до +9 градусов, солнце будет временами выглядывать из-за туч.

В пятницу, 2 ноября, подует южный ветер. Ночь будет пасмурной, зато более теплой, чем сутками ранее - +2 градуса. Днем погода будет такой же, как и сутками ранее - +9 при переменной облачности.

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