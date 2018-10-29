На пожаре в Воронежской области погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-29T11:35:11+03:00

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Пожар в селе Владимировка Лискинского района вечером 20 октября унес жизни двух человек.

- Сообщение о пожаре в жилом доме поступило на пульт дежурного в 20.01. На месте работали несколько пожарных расчетов, ликвидировали огонь в 21.10. За час строение площадью 100 кв метров полностью сгорело. На пожаре обнаружили тела 49-летнего мужчины и 57-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Специалисты выясняют причины возгорания.