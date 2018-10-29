2018-10-29T11:15:54+03:00
Происшествия

В Воронеже вор украл ключи у пьяного и вынес из его квартиры 300 тыс, телефон и ноутбук

Все деньги он спустил на наркотики
Ярослав ИВАНОВ
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39-летний воронежец удивился, когда в августе из его квартиры на ул.Костромской исчезли 300 тысяч рублей, телефон и ноутбук. Дверь при этом не была взломана.

Под подозрение правоохранителей попал 39-летний мужчина, который был неоднократно судимый за имущественные преступления. Когда его задержали, он признался, что увидел потерпевшего на улице, поскольку тот был сильно пьян, он без труда похитил его сумку, в которой оказались ключи от квартиры, а также паспорт с пропиской. Поэтому он приехал к потерпевшему домой, открыл дверь его ключами и похитил гаджеты и деньги, денежные средства впоследствии он потратил на наркотики.

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