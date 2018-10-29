Житель Воронежской области насушил 7 кило конопли

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-29T10:46:40+03:00

За это ему грозит 10 лет заключения

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Полицейские в Новоусманском районе, расследуя одно из уголовных дел, получили информацию, что местный житель может хранить предметы, имеющие значение для расследования. При обыске в сарае у 44-летнего мужчины нашли три полимерных пакетах с травой зеленого цвета, имеющей характерные признаки конопли. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим - это марихуана, в крупном размере - в пакетах в общей сложности оказалось 7,3 кг.

Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что марихуану насушил из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в поле. На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение запрещенных препаратов, ему грозит десять лет лишения свободы.