В Воронеже открыли памятник погибшим бойцам спецназа

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-29T10:10:45+03:00

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В Воронеже еще одним памятником стало больше. 28 октября в парке Патриотов возле музея-диорамы торжественно открыли мемориал героям легендарного 8-го отряда спецназначения «Русь» и сотрудникам органов госбезопасности.

- Долг нас и будущих поколений сохранять память и с благодарностью относиться к тем, кто ценою своей жизни хранит мир. Цените возможность жить и растить детей в спокойном мире, - сказал на церемонии руководитель Воронежского отделения «Братство ветеранов» спецподразделения «Русь» Юрий Камзолов, который является инициатором создания мемориала.

Памятник представляет собой фигуры двух бойцов, выполненные из бронзы. Дизайном занимался известный воронежский скульптор Владимир Петрихин (он также является автором монумента «Воронеж - Родина ВДВ» в парке Победы и памятника преподавателю и студенту возле главного корпуса технического университета).

На церемонию приехали ветераны-спецназовцы и действующие сотрудники силовых структур, последний командир отряда «Русь» полковник Юрий Дидковский, Герои России Сергей Юшков и Сергей Горячев.

У мемориала прошла минута молчания, потом под залпы оружейного салюта военный оркестр управления Росгвардии по Воронежской области исполнил гимн России. Участники церемонии возложили к памятнику венки и цветы.

Напомним, отряд спецназначения «Русь» внутренних войск МВД России занимался борьбой с терроризмом и освобождением заложников. Бойцы участвовали в освобождении заложников в Буденновске, Кизляре, Первомайском, Беслане, прорывали кольцо окружения, в которое попали в августе 1996 года федеральные подразделения в Грозном. Более 900 военнослужащих отряда награждены госнаградами России, в том числе более 240 человек - орденом Мужества, шестеро удостоены звания Героя России, трое из них - посмертно.