Под Воронежем сошли с рельсов два вагона грузового поезда

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-29T09:41:39+03:00

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Специалисты выясняют причины схода двух вагонов товарного состава с рельсов на станции Поворино (ж/д ветка Лиски-Поворино Юго-Восточной железной дороги). Инцидент произошел в четыре часа утра 29 октября - дежурный диспетчер ЮВЖД сообщил о происшествии на пульт дежурного МЧС России по Воронежской области. Вагоны не опрокинулись. Никто не пострадал. Пассажирские поезда из-за этого не задерживали, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Для ликвидации последствий происшествия на место подгоняли восстановительный поезд с этой же станции. К 8.00 утра аварийно-восстановительные работы завершили, пути освободили, один вагон поставили на рельсы, два вагона сняли с рельсов, их отправят в ремонтный бокс для дальнейшего восстановления. Сейчас на месте работает специальная комиссия ЮВЖД.