Воронежцы пожаловались на нехватку ночных автобусов до одного из микрорайонов

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-29T07:05:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы пожаловались на нехватку ночных автобусов до микрорайона ВАИ. Местные жители не смогли влезть в набитый транспорт и отправились домой пешком. Об этом рассказали сами горожане в популярной группе в соцсети в воскресенье, 28 октября.

По словам местных жителей, последний автобус приехал около половины десятого вечера До этого общественного транспорта не было около часа.

- Все, кто не влез, идут пешком, включая парня на костылях. Водитель вынужден «стряхивать» последних пассажиров, которым не хватает места, - написал воронежец.

В комментариях горожане вспомнили про ненавистные платные парковки. По их мнению, сначала нужно было хорошо организовать систему общественного транспорта, а потом вводить оплату стоянки. Остальные же обвинили во всем владельцев автобусов.

- Это все потому, что у нас частник везде рулит, ему плевать на людей, - добавил горожанин Дмитрий.

А как считаете вы, кто виноват в проблемах с общественным транспортом в Воронеже?