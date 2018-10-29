2018-10-29T06:44:10+03:00
Общество

В Воронеже неправильная парковка автоледи на BMW стала причиной скандала

Женщина загородила выезд со двора машиной
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже нерпавильная парковка автоледи на BMW стала причиной семейного скандала. Спор произошел на улице Средне-Московской. Местный житель собирался выехать со двора, однако путь ему преградила белая иномарка. К счастью, под стеклом лежал листок бумаги с номером телефона водителя. Однако все оказалось не так просто. Своей историей горожанин поделился в популярной группе в соцсети в воскресенье, 28 октября.

На звонок и сделанное замечание по поводу такой хамской парковки женщина отреагировала неожиданно.

- Попросил отогнать, попутно сказав, что надо бы ей на права пересдать, Самое удивительное, она считала, что права и вызвала мужа, который вместе с ней орал на весь двор ,что они паркуются правильно и повторил ,,правильную’’ парковку жены, также перекрыв выезд, но уже на своей машине, - рассказал воронежец.

В комментариях развернулось обсуждение конфликта. Большая часть поддержала мужчину. Горожане даже стали предлагать методы мести - неожиданно упавший на машину кирпич, зеленка, эвакуатор, проколотые колеса.

Но были и те, кто поддержал автоледи:

- Забавно, сам спровоцировал, еще и жалуется, - написал местный житель.

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