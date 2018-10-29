2018-10-29T09:01:57+03:00
Звезды

Никитинская библиотека приглашает воронежцев на "Ночь искусств" на день раньше Всероссийской акции

Горожан ждет расширенная тематическая программа
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Библиотека имени Никитина присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств» не 4-го, а 3 ноября. «Никитинка» объединит в книжном храме разные виды искусства, согласно официальному слогану.

Запланирована киновыставка и показ коллекции картин «Красота стоит рядом с мастерством», демонстрация докфильма о русских народных промыслах и встреча в киноклубе «Слово», посвященная Бунину и фильму «Лето любви».

Любителей живописи ждут на мастер-класс «Мир животных моими глазами». Поклонники искусства слова смогут посетить программу «Книги. Творчество. Кино» с презентациями «Поэзия литературных усадеб» и «Воронеж в кинематографе».

Пройдет экскурсия от специалистов краеведческого отдела по выставке «Живой голос Андрея Платонова», выставка «Искусство книжного знака», где представят издания с экслибрисами из фонда отдела редких и ценных книг.

Любители музыки смогут послушать произведения русской и зарубежной классикой на арт-программе «Территория вдохновения» в фонотеке, а также окунуться в лирическую атмосферу дворянских усадеб летним вечером, послушав звуковой обзор «Как хороши, как свежи были розы» (песни и романсы на стихи Ивана Тургенева).

Кроме того, посетителей библиотеки в этот день ждут литературные викторины и конкурс переводчиков «От китайской каллиграфии до японской миниатюры».

Мероприятия пройдут с 12.00 до 20.00.

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