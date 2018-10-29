Внук Маршака обрадовался идее назвать воронежский аэропорт именем прославленного деда

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-29T08:21:43+03:00

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Воронежцы активно обсуждают кандидатуры, предложенные общественниками для присвоения имени местному аэропорту. Среди них как государственные личности (Петр I), космонавт (Константин Феоктистов), живописец (Иван Крамской) прославленные писатели (Бунин, Платонов, Маршак), есть даже панк Юрий Хой. Идею назвать воздушную гавань Воронежа именем Самуила Маршака благосклонно принял внук писателя Александр Маршак, приехавший на открытие детского Маршакфеста.

- Я буду бесконечно счастлив, у меня мурашки от этой мысли, - признался Александр Иммануэльевич. - Я занимаюсь литературным наследием деда, если это случится, я готов помочь - предоставить фотографии, архивные материалы, книги… Для меня «возврат» Самуила Яковлевича на родину - совершенно необыкновенное счастье. Мне важно, что в прошлом году мы запустили поезд имени Маршака из столицы в Воронеж. И начинание с аэропортом мне приятно.

Александр Маршак очень трогательно рассказывал интересные факты из биографии деда: как в него стреляли, как он устроил в университет Героя Советского Союза. Внук уверен, что если бы Самуил Яковлевич не умер, он обязательно спас бы Бродского, настолько у него была яркой харизма, что к его мнению прислушивались. При этом, по словам внука, Маршак был очень скромен в быту.

- Я никогда не видел, чтобы у деда на столе были какие-то яства. Если приходили гости, на столе обычно выставлялся кекс, вазочка с вареньем. Алкоголя не было, потому что Самуил Яковлевич не пил, - отметил Александр Иммануэльевич. - Но зато было творческое пиршество. Беседы начинались уже в коридоре, и не о погоде, он мог вспомнить какую-то строчку у Пушкина и с ней уже входить в кабинет. Самуил Яковлевич гостей обязательно встречал в коридоре, помогал раздеться, потом помогал одеваться, подавал пальто даже молодым людям.

Напомним, воронежцы выбирают кандидатуры прославленных земляков для именования местного аэропорта в рамках Всероссийского проекта "Великие имена России". С инициативой присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам выступили федеральная Общественная палата, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество и Общество русской словесности. При этом новые названия будут неофициальными, старые сохранятся и в документах будут фигурировать именно они.