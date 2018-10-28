Воронежский "Факел" сыграл вничью с дальневосточным "Лучом"

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-28T19:22:35+03:00

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Футболисты "Факела" встретились на поле с соперниками из Владивостока. Игра состоялась в Воронеже сегодня, 28 октября. Этот матч "Факела" с "Лучом" в рамках 19 тура первенства Олимп-ФНЛ закончился ничьей. Итогом этой встречи стал счет 1:1. Гол воронежской команде принес Максим Осипенко, который забил пенальти.

К слову, сейчас воронежский спортивный клуб занимает 15 строчку в турнирной таблице.