Воронежцев предупреждают о сомнительных людях, которые заставляют менять газовые счетчики

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-28T17:58:19+03:00

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В сообществе "Подслушано Воронеж" горожане сообщают о подозрительных людях, которые ходят по квартирам и представляются сотрудникам газовой службы. Сомнение в честности визитеров вызвали у хозяев квартиры даже внешний вид и манеры "газовиков". Вот и сам предупреждающий текст поста:

- Будьте осторожны! Сегодня к нам в квартиру пришел мужчина и представился сотрудником газовой службы (был с татуировками и без специальной одежды). Он предложил заменить счетчик (хотя у нашего еще срок службы не истек), сказав, что если мы этого не сделаем, то нам придется платить потом штраф до тех пор, пока не заменим.

Но главное, что должно было насторожить - это упорство незнакомца. Попытка запугать жильцов большими штрафами в случае отказала установки газового счетчика выглядит странно, ведь прибор учета на газ совсем не обязателен. Окупается прибор слишком долго, поэтому желающим платить по среднему и обходиться без счетчика предоставляется такая возможность.