Воронежцев просят принести книги для детей-сирот

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-28T17:00:28+03:00

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Воронежцам предлагают собрать книги для детей из интернатов и детских домов. Благотворительная акция "Подари детям книгу" - проект организации "Общие дети" и воронежского "Центра социальных инициатив". Горожан просят принести для ребят, оставшихся без попечения родителей, хорошие добрые книжки. Сдать литературу можно в библиотеке имени Никитина.

- Стать участником благотворительной акции просто. Книги можно приносить в библиотеку по адресу: пл. Ленина, 2, первый этаж. Или в отдел абонемента или по адресу: ул. Цурюпы, 34, третий этаж, - информируют на сайте "Никитинки". - Библиотека работает с 9:00 до 20:00. Суббота и воскресенье - с 12:00 до 20:00. Выходной - пятница. Последняя среда месяца - санитарный день.