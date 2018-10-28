В Воронеже наступит дождливая неделя

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-28T15:58:09+03:00

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Синоптики гидрометцентра обещают воронежцам ежедневные дожди на новой рабочей неделе. Они будут не слишком обильными. Дневная температура с понедельника по пятницу должна держаться в пределах 7-9 градусов тепла. Ночами со среды по пятницу нам обещают заморозки: столбик термометра будет опускаться до нуля градусов. Ветер, скорее всего, будет умеренный.

Однако не все так мрачно: в понедельник, среду, четверг и пятницу ожидается переменная облачность. Это значит, что пасмурно будет не все время.