2018-10-28T15:58:09+03:00
Общество

В Воронеже наступит дождливая неделя

Со среды нас ждут ночные заморозки
Юлия ТЕРНОВА
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Синоптики гидрометцентра обещают воронежцам ежедневные дожди на новой рабочей неделе. Они будут не слишком обильными. Дневная температура с понедельника по пятницу должна держаться в пределах 7-9 градусов тепла. Ночами со среды по пятницу нам обещают заморозки: столбик термометра будет опускаться до нуля градусов. Ветер, скорее всего, будет умеренный.

Однако не все так мрачно: в понедельник, среду, четверг и пятницу ожидается переменная облачность. Это значит, что пасмурно будет не все время.

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