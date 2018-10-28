В Воронежской области "ВАЗ" насмерть сбил женщину, которая шла по обочине

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-28T14:56:44+03:00

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Вечером субботы, 27 октября, в селе Гвазда Бутурлиновского района насмерть сбили женщину. Это произошло около шести вечера на улице Центральной. Водитель "десятки", 51-летний местный житель, мог не заметить в темноте женщину, которая брела по обочине в попутном направлении. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

- По данным факта проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - заключают в региональном управлении полиции.