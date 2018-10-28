2018-10-28T14:59:33+03:00
Происшествия

В Воронежской области супругам грозит до двадцати лет тюрьмы за распространение наркотиков

Муж и жена распространяли запрещенные вещества через систему тайников
Юлия ТЕРНОВА
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Фото ГУ МВД. Здесь происходила фасовка наркотиков.Фото ГУ МВД. Здесь происходила фасовка наркотиков.
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Полицейские задержали 37-летнего мужчину и его 35-летнюю жену по обвинению в распространении нароктиков. Оперативники выслеживали перемещения пары и поймали с поличным на оставлении закладки.

- При проведении обыска по месту их проживания в селе Гремячье Хохольского района полицейскими обнаружено и изъято несколько десятков приготовленных для сбыта свертков, в которых находилось 150 граммов синтетического наркотика "соль", а также электронные весы и упаковочные материалы, - заключают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На допросе подозреваемые объяснили, что с клиентами держали связь через интернет. Мужчина сейчас находится в СИЗО, а его жена под подпиской о невыезде. Обоим грозит до двацати лет тюрьмы.

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