Флешмоб ко Дню автомобилиста: воронежские водители выстроили фигуру машины ДПС из своих авто

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-28T12:12:40+03:00

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Воронежские автолюбители подготовили флешмоб ко Дню автомобилиста, отмечаемый в это воскресенье, 28 октября. Водители выстроились таким образом, чтобы их авто образовали изображение машины ДПС с мигалкой, а рядом участники акции изобразили знак с номером региона - 36. Флешмоб прошел на парковке "Сити-парка "Град", а результат, снятый с воздуха квадрокоптером, опубликовали как всегда в группе "Местоположение ДПС & МДПС Воронеж". Для участия в акции привлекли 85 владельцев машин.

- С праздником Вас, автомобилисты - профессионалы и водители! Знаем, что жизнь ваша без авто - немыслима, - написали организаторы в своей группе. -Так пусть же ваш железный друг будет надежным, безотказным, чтобы его сердце - мотор - работало исправно, а ваше сердце наслаждалось скоростью и движением. Попутного ветра вам в дорогу, счастливого взгляда и благодарного пассажира.