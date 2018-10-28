В Воронежской области женщина погибла на месте при столкновении "Мазды" и "Лады"
Авария произошла в Боброве
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Вечером 27 октября в Боброве произошло ДТП со смертельным исходом: в начале шестого на пересечении улиц Гагарина и Ивана Квасова столкнулись "Лада 2112" и "Мазда 6". 19-летний водитель отечественного автор поворачивал налево и не предоставил преимущество иномарке под управлением 23-летнего бобровчанина. В результате этого столкновения серьезные травмы получила 41-летняя женщина, которая ехала на пассажирском кресле "Лады". Водитель вызвал скорую, но пассажирка скончалась на месте до прибытия враче.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.