2018-10-28T10:51:18+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель сбил под Воронежем дедушку и бросил его умирать

ДТП произошло в Хохольском районе
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская полиция разыскивает неизвестного водителя, который накануне вечером, 27 октября, сбил в селе Гремячьем Хохольского района пенсионера и скрылся с места происшествия. Как сообщают в региональном управлении МВД, это произошло в 18.15 на улице Советской. Сбитый автомобилем местный житель погиб на месте, до прибытия скорой помощи. К сожалению, марка авто правоохранителям тоже не известна. - в полиции принимаются меры по установлению и задержанию виновного в совершении ДТП, - заключают в пресс-службе МВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем полицейские раскрыли "угон" коня
Придали легкости Баху: в Воронеже «Джазовая провинция» стартовала с микса классики, цыганских мелодий и рэпа
В Воронеже пьяный мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса
Воронежцев поразили опасные строительные леса, установленные на стопку кирпичей
В Воронежской области на 8 лет сядет мужчина, продававший марихуану в стаканах
Под Воронежем в лобовом столкновении «Нивы» и «шестерки» пострадал мужчина
Четвертый детский фестиваль Маршак открылся в Воронеже спектаклем для родителей
Под Воронежем 13-летний подросток погиб от удара током, катаясь на крыше вагона поезда
В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» школу
В Воронеже на перекрестке автобус столкнулся с «Тойотой»
В Воронежской области на пожаре пострадала 8-летняя девочка
В Воронежской области семья отправилась за грибами и заблудилась
В Воронежской области ищут мошенника, обманувшего пенсионерку
Следователи начали проверку по факту отравления в школе в Воронежской области
Волонтеры из Брянска ищут родных погибшего бойца из Воронежской области
В Воронежской области у отравившихся в школе детей нашли острую кишечную инфекцию
Воронежский "Театр равных" выступит на II Международных Парадельфийских играх
В Воронеже «Шевроле» врезалась в «девятку»: ранены водители
У воронежца за долг в 60 тысяч рублей отобрали «Порше»