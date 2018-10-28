Неизвестный водитель сбил под Воронежем дедушку и бросил его умирать

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-28T10:51:18+03:00

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Воронежская полиция разыскивает неизвестного водителя, который накануне вечером, 27 октября, сбил в селе Гремячьем Хохольского района пенсионера и скрылся с места происшествия. Как сообщают в региональном управлении МВД, это произошло в 18.15 на улице Советской. Сбитый автомобилем местный житель погиб на месте, до прибытия скорой помощи. К сожалению, марка авто правоохранителям тоже не известна. - в полиции принимаются меры по установлению и задержанию виновного в совершении ДТП, - заключают в пресс-службе МВД.