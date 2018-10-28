Под Воронежем полицейские раскрыли "угон" коня

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-28T09:34:53+03:00

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Весной прошлого года в полицию обратился фермер из Верхнемамонского района. Он пожаловался, что ночью у него пропала лошадь. До недавнего времени правоохранители не могли раскрыть кражу. Но недавно до полиции дошли сведения, что владелец частного дома в соседнем Богучарском районе как раз в апреле 2017 года обзавелся лошадью и вспахивает на ней огород. Селянин признался, когда к нему пришли с допросом, что украл животное. Однако животинка не смогла ужиться со своим похитителем и все время демонстрировала норов, пока не убежала от него. Полицейские так и не вернули фермеру украденное. Однако похитителя будут судить: ему могут дать до пяти лет тюрьмы.