2018-10-28T02:06:23+03:00
Звезды

Придали легкости Баху: в Воронеже «Джазовая провинция» стартовала с микса классики, цыганских мелодий и рэпа

Первый концерт форума получился драйвовым
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 октября в Воронеже с аншлага стартовал 23-й фестиваль «Джазовая провинция». Открытие форума поразило меломанов разнообразием жанров. Концерт начался с импровизации классики. Основатель «Джазовой провинции», пианист Леонид Винцкевич, его сын, саксофонист Николай Винцкевич и известный виолончелист Борис Андрианов представили зрителям неожиданного Баха. Музыканты сыграли сюиты великого композитора в джазовой обработке, буквально придав его произведениям легкости и современности.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Бах, можно сказать, был первым, кто начал писать музыку, с которой можно импровизировать, я провел три месяца в удовольствии, пока работал с ней. Хотя я после консерватории долгое время не мог взяться за классических композиторов, навевало скуку, - признался Леонид Винцкевич. - А тут Борис Андрианов предложил посмотреть сюиты Баха, мол, они созданы для импровизаций. Сначала решил это сделать из уважения к нему. А потом увлекся, спасибо, Борис!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Продолжил вечер дуэт Gypsy Fusion Duo из Испании. Выходцы из России - певица Карина La Dulce и гитарист-виртуоз Саша Колпаков смешали в своем творчестве цыганские мелодии, песни Испании, Индии, Африки и Бразилии.

Еще более взрывную смесь приготовили для воронежцев Stooges Brass Band. Музыканты из Нового Орлена (США), родины джаза, композиции которых звучат в кино и сериалах (в частности, в картине «Фокус» с Уиллом Смитом), замешали в своем выступлении драйвовые мелодии и рэп, танцы на сцене с танцами в зале.

- Мы любим джаз, фанк, свободу выражения на сцене, шоу, мы получаем от игры удовольствие, поэтому оно передается и зрителям. В родном городе мы вечером выходим на улицу, начинаем играть, жители выходят из своих домов на звук нашей музыки и начинается дискотека! Мы стараемся филармонии превратить в ночные клубы, - признались американцы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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