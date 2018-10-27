2018-10-27T21:16:32+03:00
Происшествия

В Воронеже пьяный мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

ЧП произошло на 90 маршруте [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежцы сообщили о пьяном дебошире в автобусе №90. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с пассажирами и травмировал нескольких из них ножом. Видео горожане разместили в популярной группе в соцсети в субботу, 27 октября.

Инцидент произошел в 18.30 на остановке «Дорожная служба». По словам очевидцев, пьяный мужчина зашел в автобус и начал приставать к девушкам. За них вступились сидящие рядом парни. После того, как у дебошира закончились аргументы, мужчина начал размахивать ножом. Несколько человек получили травмы. Испуганные воронежцы выбегали из автобуса, не доехав до своих остановок.

- Водитель и кондуктор на происходящее не обращали никакого внимания, несмотря на то что другие пассажиры несколько раз сообщали им об этом. В итоге нам пришлось самим силой выталкивать неадекватного мужчину из общественного транспорта, - рассказал «КП» Александр Дрянцев.

В комментариях местные жители отметили, что в последнее время именно 90 маршрут часто становится центром скандалов.

Напомним, в этот же день автобус с таким же номером маршрута попал в ДТП с легковушкой. Авария произошла на улице Хользунова около девяти утра.

Воронеж, пьяный мужчина устроил скандал в автобусе.Автор: Саша Дрянцев.

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