Воронежцев поразили опасные строительные леса, установленные на стопку кирпичей
В любой момент шаткая конструкция может рухнуть на горожан и рабочих [фото]
Фото: Денис Перминов.
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Воронежцев напугали опасные строительные леса в центре города. Шаткая конструкция в любой момент может рухнуть на прохожих или рабочих. Фото сооружения местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 27 октября.
На кадрах видно - строительные леса собрали таким образом, что ножки у них опираются на стопки кирпичей. Кое-где сверху рабочие приложили деревянные поддоны.
Горожан удивила безответственность и бесстрашие строителей. Ведь всегда есть риск, что кто-то, проходя мимо, специально или случайно заденет кирпичи, и это приведет к трагическим последствиям.
Фото: Денис Перминов.