Воронежцев поразили опасные строительные леса, установленные на стопку кирпичей

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-27T19:22:32+03:00

В любой момент шаткая конструкция может рухнуть на горожан и рабочих [фото]

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Воронежцев напугали опасные строительные леса в центре города. Шаткая конструкция в любой момент может рухнуть на прохожих или рабочих. Фото сооружения местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 27 октября.

На кадрах видно - строительные леса собрали таким образом, что ножки у них опираются на стопки кирпичей. Кое-где сверху рабочие приложили деревянные поддоны.

Горожан удивила безответственность и бесстрашие строителей. Ведь всегда есть риск, что кто-то, проходя мимо, специально или случайно заденет кирпичи, и это приведет к трагическим последствиям.