В Воронежской области на 8 лет сядет мужчина, продававший марихуану в стаканах
Бутурлиновский райсуд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 27 октября.
Мужчина приобретал марихуану, а затем продавал ее местным жителям стаканами. В одной такой «порции» было около 30 граммов запрещенного вещества. За товар наркосбытчик просил тысячу рублей.
В мае 2017 года сотрудники полиции поймали мужчину с поличным. Силовики провели операцию «проверочная закупка», в ходе которой обвиняемый под контролем оперативников сбыл наркотик. После этого его сразу же задержали сотрудники ОМВД России по Бутурлиновскому району.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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