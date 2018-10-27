2018-10-27T18:02:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области на 8 лет сядет мужчина, продававший марихуану в стаканах

Наркосбытчик предлагал местным жителям 30 граммов вещества за тысячу рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бутурлиновский райсуд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Его обвинили в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 27 октября.

Мужчина приобретал марихуану, а затем продавал ее местным жителям стаканами. В одной такой «порции» было около 30 граммов запрещенного вещества. За товар наркосбытчик просил тысячу рублей.

В мае 2017 года сотрудники полиции поймали мужчину с поличным. Силовики провели операцию «проверочная закупка», в ходе которой обвиняемый под контролем оперативников сбыл наркотик. После этого его сразу же задержали сотрудники ОМВД России по Бутурлиновскому району.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Читайте также:

За 15 граммов «травки» сотрудника воронежского УФСИН могут посадить на 15 лет. Марихуану он продал оперативнику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем в лобовом столкновении «Нивы» и «шестерки» пострадал мужчина
Четвертый детский фестиваль Маршак открылся в Воронеже спектаклем для родителей
Под Воронежем 13-летний подросток погиб от удара током, катаясь на крыше вагона поезда
В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» школу
В Воронеже на перекрестке автобус столкнулся с «Тойотой»
В Воронежской области на пожаре пострадала 8-летняя девочка
В Воронежской области семья отправилась за грибами и заблудилась
В Воронежской области ищут мошенника, обманувшего пенсионерку
Следователи начали проверку по факту отравления в школе в Воронежской области
Волонтеры из Брянска ищут родных погибшего бойца из Воронежской области
В Воронежской области у отравившихся в школе детей нашли острую кишечную инфекцию
Воронежский "Театр равных" выступит на II Международных Парадельфийских играх
В Воронеже «Шевроле» врезалась в «девятку»: ранены водители
У воронежца за долг в 60 тысяч рублей отобрали «Порше»