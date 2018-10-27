Под Воронежем в лобовом столкновении «Нивы» и «шестерки» пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-27T17:33:55+03:00

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Под Воронежем лоб в лоб столкнулись «Нива Шевроле», за рулем которого находился 61-летний мужчина и «ВАЗ-2106», под управлением 59-летнего водителя. Один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 27 октября в 10.15 утра в Семилукском районе на 198 километре трассы «Курск-Белгород». Водителя «шестерки» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.