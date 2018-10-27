Четвертый детский фестиваль Маршак открылся в Воронеже спектаклем для родителей

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-27T16:49:11+03:00

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27 октября в Воронеже стартовал четвертый фестиваль «Маршак». Открыли детский театральный форум внук Самуила Яковлевича Александр Маршак и куратор программы, продюсер Варвара Коровина, приехавшие из столицы.

- Я часто к вам в Воронеж приезжаю, потому что здесь родился мой дедушка, здесь стоит ему памятник. Мы, Маршаки, все связаны с Воронежем. Вы все - близкие мне друзья, - признался Александр Маршак. - Те, кто в детстве был счастлив, потом ничего не боятся, им все по силам. И я хочу пожелать вам счастливого детства и радости от фестиваля. Не все впоследствии останутся жить в этом городе, но я хочу пожелать вам, чтобы Воронеж навсегда остался в вашем сердце!

- Я старалась собрать в программу спектакли про детей, мечтателей, которые открывают новый мир, ничего не боятся и идут даже вперед своих родителей. Желаю вам насладиться театром, чтобы вы приходили к нам целыми семьями и возвращались к нам - театр для детей сейчас разный, получайте удовольствие от искусства, оно разное и невероятное, - поприветствовала публику Варвара Коровина.

Александр Маршак и Варвара Коровина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На открытии показали спектакль Саратовского ТЮЗа «Последний папа». Это яркий и очень современный спектакль, причем поучительный именно для родителей. В гонке за благами, построении карьеры современные мамы и папы слишком мало уделяют времени собственным детям, откупаясь от них яркими игрушками. А потом удивляются, когда учителя недоумевают, почему делать уроки чадам помогают плюшевые мишки. В спектакле такого занятого папу похитила для своей коллекции Бледная королева, ей как раз не хватало последнего экземпляра для клетки. В итоге выручать горе-родителя пришлось дочке и плюшевому мишке в компании с куклой Барби.

Последний папа.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Родители, будьте внимательны к своим детям, а то, не дай бог, похитит и вас такая злая волшебница, вот только не факт, что ваши чада будут внимательны к вам и бросятся на выручку!

Последний папа.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, в программе Маршакфеста, который продлится по 4 ноября, в дни осенних школьных каникул, 16 театров представят 28 спектаклей (всего будет 57 представлений).

Последний папа.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ