2018-10-27T16:03:41+03:00
Происшествия

Под Воронежем 13-летний подросток погиб от удара током, катаясь на крыше вагона поезда

ЧП произошло на станции Придача
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Под Воронежем 13-летний школьник погиб от удара током от контактной сети, когда забрался на крышу вагона поезда. Об этом сообщили в прессс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте в субботу, 27 октября.

По предварительным данным, 26 октября около восьми часов вечера на седьмом пути станции Придача ребенок забрался по торцевой лестнице на крышу вагона и при приближении к контактной подвязке электрифицированного пути был смертельно травмирован током. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, родственники и друзья погибшего, проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

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