В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» школу
ЧП произошло на улице 60 лет ВЛКСМ
.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» 99 школу. ЧП произошло в 10 утра на улице 60 лет ВЛКСМ, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Школьник позвонил в «службу-112» и сообщил, что в учебном заведении находится бомба. После этого он бросил трубку. Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП, но эвакуировать учеников и педагогов не стали, так как силовики быстро вычислили «террориста». Полицейским ребенок пояснил, что пошутил.
С родителями мальчика теперь проводят беседы правоохранители. За шутку о бомбе школьнику может грозить уголовная ответственность.