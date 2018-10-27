2018-10-27T15:41:18+03:00
Происшествия

В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» школу

ЧП произошло на улице 60 лет ВЛКСМ
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже 14-летний подросток «заминировал» 99 школу. ЧП произошло в 10 утра на улице 60 лет ВЛКСМ, 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Школьник позвонил в «службу-112» и сообщил, что в учебном заведении находится бомба. После этого он бросил трубку. Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП, но эвакуировать учеников и педагогов не стали, так как силовики быстро вычислили «террориста». Полицейским ребенок пояснил, что пошутил.

С родителями мальчика теперь проводят беседы правоохранители. За шутку о бомбе школьнику может грозить уголовная ответственность.

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