В Воронеже на перекрестке автобус столкнулся с «Тойотой»
В ДТП пострадал водитель легковушки
Фото: Дмитрий Пожидаев.
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В Воронеже на улице Хользунова недалеко от дома №60 автобус «Скания» столкнулся с «Тойотой Авенсис».Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
ДТП с участием 90-го маршрута произошло 27 октября в 9.10 утра на нерегулируемом перекрестке. В аварии пострадал 46-летний водитель легковушки. Его с сотрясением головного мозга доставили в больницу. 38-летнему мужчине, который управлял автобусом, медпомощь не понадобилась.
- Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.