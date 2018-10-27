В Воронежской области на пожаре пострадала 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-27T13:02:12+03:00

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В Россошанском районе на пожаре пострадала 8-летняя девочка. Ребенка с ожогами госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области в субботу, 27 октября.

ЧП произошло 26 октября в половине первого дня на улице победы в селе Лизиновка. Загорелся частный дом. Потушить его удалось уже через 16 минут. Но без пострадавших на этот раз не обошлось. 8-летнюю девочку с ожогами госпитализировали в Россошанскую районную больницу. За ее состоянием наблюдают врачи. Что стало причиной пожара, теперь устанавливают специалисты.

- Огонь повредил домашние вещи. Всего к тушению пожара привлекалось восемь человек и две единицы техники, - прокомментировали в ведомстве.