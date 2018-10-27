2018-10-27T13:02:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре пострадала 8-летняя девочка

Ребенка госпитализировали с ожогами
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Россошанском районе на пожаре пострадала 8-летняя девочка. Ребенка с ожогами госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области в субботу, 27 октября.

ЧП произошло 26 октября в половине первого дня на улице победы в селе Лизиновка. Загорелся частный дом. Потушить его удалось уже через 16 минут. Но без пострадавших на этот раз не обошлось. 8-летнюю девочку с ожогами госпитализировали в Россошанскую районную больницу. За ее состоянием наблюдают врачи. Что стало причиной пожара, теперь устанавливают специалисты.

- Огонь повредил домашние вещи. Всего к тушению пожара привлекалось восемь человек и две единицы техники, - прокомментировали в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24