В Воронежской области ищут мошенника, обманувшего пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-27T11:52:23+03:00

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В Павловском районе Воронежской области разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку. Мужчина представился сотрудником банка и узнал реквизиты банковской карты, а затем украл с нее 14,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в субботу, 27 октября.

Накануне в полицию Павловского района обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка пояснила, что 24 октября ей поступил звонок на стационарный телефона с кодом столичного региона. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской карты пытались похитить деньги, и в настоящее время она заблокирована.

Мошенник предупредил, что пенсионерке поступит сообщение о списании денежных средств, но если она предоставит личные данные, они будут возвращены обратно на счет. Доверчивая женщина сообщила свои реквизиты и трехзначный код на оборотной стороне пластика. После окончания разговора ей пришло смс-уведомление о списании 14,5 тысяч рублей. Однако обратно деньги на счет так и не вернулись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции убедительно просят граждан проявлять бдительность и не сообщать никому свои личные данные и информацию о банковских картах. О самых распространенных схемах мошенничества в 2018 году читайте в нашем материале.