Следователи начали проверку по факту отравления в школе в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-27T12:13:55+03:00

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В Воронежской области следователи начали проверку по факту отравления детей в школе в поселке Заболотовка Ольховатского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в субботу, 27 октября.

Как установлено следствием, в больницу по месту жительства обратились семь учеников и один преподаватель. Госпитализация им не потребовалась. Данные о более чем 100 пострадавших не подтвердились. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция.

- Следователями СК в учебном заведении изымается необходимая документация, проводятся опросы руководства и сотрудников школы, приняты объяснения от представителей Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. В рамках доследственной проверки будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, информация о том, что дети стали массово обращаться в больницу с рвотой и болью в животе, появилась 26 октября. В школу не пришло больше 100 детей. Тогда медики заподозрили, что всему виной еда в столовой учебного заведения. По словам школьников, накануне, 25 октября, на завтрак они ели тушеную капусту, а на обед суп.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели санитарно-эпидемиологическое расследование и осуществили весь комплекс лабораторных исследований. Помещение школы продизинфецировали, занятия прекратили на неопределенный срок.