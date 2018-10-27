Волонтеры из Брянска ищут родных погибшего бойца из Воронежской области

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-27T09:54:03+03:00

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Поисковики ищут родственников бойца Василия Садчикова, который погиб под Брянском в Великую Отечественную войну. Имя красноармейца удалось восстановить по медальону. Волонтеры выяснили, что Василий Васильевич жил в селе Ольховатка вместе со своей женой Марией Афанасьевной. А затем его призвали на фронт. Теперь волонтеры пытаются найти родных солдата. Информация об этом появилась в группах в соцсети в пятницу, 26 октября.

Поисковый отряд «50 армия» и «Оплот военно-транспортной авиации» во время полевой разведки обнаружили останки четырех красноармейцев в Дубровском районе Брянской области 13 октября. Как сообщают волонтеры, это были бойцы 278 стрелковой дивизии 50 Армии Брянского фронта, павшие в сентябре 1941 года

Рядом с солдатами были обнаружены три медальона, два потивогаза, стеклянная фляга и два подписных котелка с инициалами и фамилией, а также амуниция красноармейцев РККА. Бумаги в двух медальонах хорошо сохранились, погибшие бойцы оказались из Орловской области. С медальоном воронежского красноармейца возникли проблемы - в него попал грибок. При вскрытии пенала бланк стал гнить на глазах, поэтому пришлось его обрабатывать щавелевой кислотой, чтобы убить грибок. Всё это осложнилось тем, что солдат скрутил записку надписями наружу, а не внутрь, как делали обычно. Но в итоге установили не только имя и фамилию бойца, но и его год рождения - 1907.

У старожил Скляевского сельского поселения Рамонского района поисковикам удалось узнать, что жена пропавшего без вести Мария Афанасьевна жила в Ольховатке и в 1947 пыталась найти мужа, но поиски не принесли никаких результатов. В браке, еще до войны, у них родилась дочь Елена Васильевна Симонова (фамилия по мужу). У нее было двое детей: Николай Петрович Симонов и Евгений Петрович Симонов. Про первого известно, что он родился в 1957 году и учился в воронежском ПТУ в 1973-75 годах. Он жил в общежитии от ТяжМехПресса на улице Солнечной, 23. По словам односельчан, всех этих людей уже нет в живых. Теперь поисковики ищут правнуков бойца: известно, что у его внука Николая Петровича было двое детей.

Всех, кто что-либо знает о бойце и его родственниках, волонтеры просят связаться с Лидией Лесковой.