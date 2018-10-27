В Воронежской области у отравившихся в школе детей нашли острую кишечную инфекцию

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-27T09:00:58+03:00

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Санврачи сообщили, что у отравившихся в школе детей, нашли острую кишечную инфекцию. ЧП произошло в пригороде Ольховатки в поселке Заболотовка. Роспотребнадзор провел дизинфекцию помещения, занятия прекратили на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 октября.

Информация о том, что дети стали массово обращаться в больницу с рвотой и болью в животе, появилась накануне. В школу не пришло больше 100 детей. Тогда медики заподозрили, что всему виной еда в столовой учебного заведения.

По данным Роспотребнадзора, врачи зафиксировали в школе в поселке Заболотовка восемь случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. Пострадали также и учителя. Все больные находятся на амбулаторном лечении.

- Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, проведен весь комплекс лабораторных исследований: отобраны суточная проба пищевой продукции за 48 часов, готовая продукция, смывы, вода на бактериологические и вирусологические исследования. дезинфицирующие средства. Проведено лабораторное обследование заболевших и контактных детей, работников пищеблока школы. Отсутствующие дети осмотрены врачом-инфекционистом, организовано медицинское наблюдение, - прокомментировали в ведомстве.

Санврачи уже приняли меры по найденным в школе санитарным нарушениям. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора.