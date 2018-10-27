2018-10-27T09:00:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области у отравившихся в школе детей нашли острую кишечную инфекцию

ЧП случилось в поселке Заболотовка Ольховатского района
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Санврачи сообщили, что у отравившихся в школе детей, нашли острую кишечную инфекцию. ЧП произошло в пригороде Ольховатки в поселке Заболотовка. Роспотребнадзор провел дизинфекцию помещения, занятия прекратили на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 26 октября.

Информация о том, что дети стали массово обращаться в больницу с рвотой и болью в животе, появилась накануне. В школу не пришло больше 100 детей. Тогда медики заподозрили, что всему виной еда в столовой учебного заведения.

По данным Роспотребнадзора, врачи зафиксировали в школе в поселке Заболотовка восемь случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. Пострадали также и учителя. Все больные находятся на амбулаторном лечении.

- Проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, проведен весь комплекс лабораторных исследований: отобраны суточная проба пищевой продукции за 48 часов, готовая продукция, смывы, вода на бактериологические и вирусологические исследования. дезинфицирующие средства. Проведено лабораторное обследование заболевших и контактных детей, работников пищеблока школы. Отсутствующие дети осмотрены врачом-инфекционистом, организовано медицинское наблюдение, - прокомментировали в ведомстве.

Санврачи уже приняли меры по найденным в школе санитарным нарушениям. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24