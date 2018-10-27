Воронежский "Театр равных" выступит на II Международных Парадельфийских играх

СЕГОДНЯ 01:43 2018-10-27T01:43:43+03:00

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Воронежский «Театр равных» примет участие во II Международных Парадельфийских играх в Ижевске, состязания в искусстве творчески одаренных людей с инвалидностью пройдут с 11 по 17 ноября. На Парадельфийских играх ожидается более 1500 участников со всей России и 16 зарубежных государств.

«Театр равных» представит спектакль 2016 года «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского. Это смешные поучительные истории, напоминающие о том, как важно воспитывать в людях честность, искренность и смелость.

Напомним, опыт воронежской инклюзивной труппы, объединившей непрофессиональных артистов и юношей и девушек с ограниченными возможностями, изучают во многих российских городах.