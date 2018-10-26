2018-10-26T22:56:36+03:00
Происшествия

В Воронеже «Шевроле» врезалась в «девятку»: ранены водители

Капот у обеих машин разбит вдребезги [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Капоты обеих машин превратились в бесформенную груду железа.Капоты обеих машин превратились в бесформенную груду железа.Фото: Никита Курочкин, Аварии/ДТП Воронежа.
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В пятницу, 26 октября, около 11.45, на улице Дубровина, что недалеко от остановки «Машмет», случилась авария.

- 37-летний водитель «Шевроле-Ланос» не смог выдержать дистанцию и ударил в бок «девятки», которой рулил 40-летний мужчина, - рассказали в городском отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД. – Оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Судя по фото последствий ДТП, обе машины отремонтировать будет крайне сложно.

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