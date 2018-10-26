У воронежца за долг в 60 тысяч рублей отобрали «Порше»

СЕГОДНЯ 22:35 2018-10-26T22:36:14+03:00

Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

Как правило, арест иномарок быстро заставляет их хозяев погасить долг. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

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Судебные приставы потратили немало нервов на «принципиального» владельца «Порше». Мужчина ни в какую не хотел платить транспортный налог. Причем отвечал по телефону, что не собирается отдавать деньги «из принципа». Накопился солидный долг – 60 тысяч рублей.

К должнику явились приставы, чтобы арестовать его «Порше-Панамера» 2010 года выпуска. Владелец недешевой иномарки вел себя агрессивно – активно пытался им помешать. Пришлось вызывать полицейских.

После того, как автомобиль все-таки увезли на штрафстоянку, мужчина в течение получаса заплатил долг.