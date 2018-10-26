СМИ: в Воронежской области после обеда в школьной столовой попали в больницу больше сотни детей

СЕГОДНЯ 22:19 2018-10-26T22:19:01+03:00

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По данным ряда воронежских СМИ, в поселке Заболотовка, являющимся пригородом Ольховатки, после обеда в школьной столовой в районную больницу попали более сотни детей. Случилось это в четверг, 26 октября. Детей привозили в больницу уже ночью. Симптомы у всех были одни и те же – высокая температура, рвота, боли в животе.

В школе проводят проверку специалисты Роспотребнадзора. Сегодня занятия там отменили. Тяжелых отравлений вроде бы удалось избежать. У детей взяли анализы, чтобы разобраться в причинах ЧП.