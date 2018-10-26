2018-10-26T22:30:11+03:00
Общество

Воронежских призывников сводили в музей института ФСИН

Историк-краевед провел для новобранцев экскурсию
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе продолжают внедрять новые методы работы с молодежью. В день призывника будущих защитников Родины пригласили в музей Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний России, где историк-краевед Алексей Комлев провел для них увлекательную экскурсию и лекцию. Он же, кстати, является автором экспозиции.

Формирование музея началось в 2010 году и до сих пор его фонд пополняется новыми экспонатами.

- Здесь представлена история создания и развития подразделений и служб уголовно-исполнительной системы России за весь период их существования – от батальонов корпуса внутренней стражи Российской Империи до войск и подразделений НКВД, МВД и Минюста России, - рассказали в управе Ленинского района. - Отдельная часть экспозиции посвящена истории Воронежского института ФСИН России, с момента создания в 2001 году Воронежского колледжа Минюста до наших дней.

В стенах музея проходят мероприятия, посвященные Дням воинской славы России. Ребята живо интересовались экспонатами, среди которых документы и фотоматериалы, предметы военной формы одежды и военного снаряжения, личные вещи и боевые награды героев, музейные реликвии, трофеи, макеты боевой техники, диорама, копии Знамен частей и соединений. Задавали много вопросов и остались довольны форматом встречи.

На память о дне призывника участники экскурсии получили памятные подарки от управы.

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