2018-10-26T21:52:57+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» потерпел унизительный разгром от китайского «Цен Тоу»

«Ураганные» просто отвратительно сыграли в обороне
Юрий КОЗЛОВ
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Равная игра в этом матче была только в первом периоде. На 10 минуте шайбу Владимира Ионина судьи засчитали только после просмотра видеоповтора. Но тут же отличный бросок удался Игорю Мирнову – 1:1.

Во втором периоде два жутких провала в обороне «Бурану» позволили двум Егорам Кожевникову и Лебедева увести цзилиньский «Цен Тоу» в отрыв – 1:3. В перерыве тренерский штаб не смог навести порядок в защите. Итог печальный - в начале третьей 20-минутки еще два истинных китайца Александр Васильев и Никита Лунин сделали счет – 1:5. А потом Артур Чувиляев и Иван Биткин добили «ураганных» - 1:7. Шайбу Михаила Бицадзе в конце игры даже голом престижа не назовешь – 2:7.

В итоге «Буран» остался 25-м с 13 очками. Впереди игра 2 ноября на выезде с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, пока занимающим 17 место с 16 очками. Матч начнется в 15.30.

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