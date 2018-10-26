2018-10-26T20:15:41+03:00
Спорт

В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса случилось три разгрома и один суперразгром

«Молвест» и «Сбербанк» разделали соперников под орех
Юрий КОЗЛОВ
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Мокрый газон не помешал командам показать интересный и результативный футбол.Мокрый газон не помешал командам показать интересный и результативный футбол.Фото: предоставлено организаторами.
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Очередной тур Лиги чемпионов бизнеса прошел на мокром газоне стадиона «Стрела». Это не помешало командам «настрелять» 29 голов.

Самой интригующей была битва за первое место в дивизионе А. Футболисты «ТНС-Энерго» дважды лидировали в счете, но в итоге «Продмаркет» вырвал победу со счетом 4:3. Третьим стал «Молвест», уничтоживший оборону «САФ-Невы» - 12:0. В еще двух матчах «Газпроектинжиниринг» крупно уступил «Сбербанку» - 0:7, а «Космос-Нефть-Газ» проиграл «Воронежской кондитерской фабрике» - 0:3.

В дивизионе В ГК «Боравто», уступив «Горэлектросети» - 0:1, в последний момент вылетела из тройки лучших. «Росавтодор» в принципиальном споре проиграл «Электросигналу» и отдал соперникам первое место - 1:4. Банк ФК «Открытие» пропустил один результативный выпад «T-Systems» - 0:1. Победители в итоги заняли третье место. «Pirelli» засчитали техническое поражение от «АГРО-Лидера» - 0:5.

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