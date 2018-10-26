2018-10-26T19:54:54+03:00
Спорт

Красавицы и бобры: талисманы воронежских «Бурана» и «Факела» подружились с «ледяными вишенками»

Визит футбольного собрата стал доброй приметой – «ураганные» впервые после долгого перерыва победили
Юрий КОЗЛОВ
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Бобры млели в компании очаровательных танцовщиц.Бобры млели в компании очаровательных танцовщиц.Фото: с сайта ФК "Факел"
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На матче «Бурана» с «КРС Хелунцзянь» на трибуне были замечены сразу два Бобра – в гости к собрату, поддерживающему «ураганных», пришел его коллега из «Факела».

Маскоты поддерживали изо всех сил воронежскую команду, но и о себе не забывали. Бобер из «Факела» совсем раздухарился, сжав в объятиях одну из красавиц из группы поддержки «Бурана». «Ураганный» грызун вел себя поскромнее – привык уже к изящным девушкам из «Ice Cherry», лихо выплясывающим в паузах матчей.

Главное, похоже, рождается хорошая примета – «Буран» в этом матче победил после серии из пяти поражений. Хоккейному маскоту пора собираться на домашний матч «Факела» с «Лучом» из Владивостока.

Маскот "Факела" не остался равнодушным к "бурановской" красавице. Фото: с сайта ФК "Факел"

Маскот "Факела" не остался равнодушным к "бурановской" красавице.Фото: с сайта ФК "Факел"

Фото: с сайта ФК "Факел"

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