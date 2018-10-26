В Воронежской области закрыли 16 торговых точек, где продавали шаурму

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-26T19:19:14+03:00

Два предприятия после этого совсем прекратили работать

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Санитарные врачи провели 31 проверку заведений, торгующих шаурмой. По их итогам выдали предписание о закрытии 16 киосков и кафе на 15 – 30 суток. На четырех предприятиях в итоге прекратили делать шаурму. Еще два пункта продажи закрыли совсем.

По 15 протоколам вынесли штрафы на сумму 74 тысячи рублей. Сняли с реализации пять партий продукции весом 24 кг.

В точках продажи шаурмы обнаружили множество нарушений: не было водопровода и канализации, дезинфицирующих средств, тары для сбора пищевых отходов, документов на продукты, из которых делался фаст-фуд, не соблюдали требования по медосмотрам персонала и правила личной гигиены.