Воронежцы вложили в банки больше 332 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-26T18:55:48+03:00

Большинство из них хранят деньги в национальной валюте

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В региональном отделении Центробанка России проанализировали ситуацию с вкладами на начало сентября 2018 года. Их общая сумма за этот период перевалила за 332 млрд. рублей. За один август воронежцы вложили 2,1 млрд.

По сравнению с восьми месяцами 2017 года рост суммы вкладов составил 7,4 процента. 88 процентов всех депозитов – рублевые.

На депозитах юридических лиц к началу сентября 2018 года скопилось 55,3 млрд. рублей, что больше показателя того же периода 2017-го на 11,9%. Вклады индивидуальных предпринимателей региона достигли отметки 8,6 млрд (рост 32%).

В Центробанке также напомнили о хорошей новости для представителей малого бизнеса. С 1 января 2019 года их вклады, так же как сейчас у физлиц и индивидуальных предпринимателей, будут страховать на сумму 1,4 млн. рублей.