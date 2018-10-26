Воронежцы требуют у чиновников построить обещанную школу на Ломоносова

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-26T18:40:46+03:00

Местные жители утверждают, что сейчас до ближайшего среднего учебного заведения им приходится ехать три часа

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На сайте change.org создали петицию, в которой жители улицы Ломоносова просят ускорить постройку школы. В их микрорайоне 50 многоэтажек, где живут, в основном, молодые семьи с детьми.

По утверждению авторов петиции, власти в 2011 году взяли на себя обязательство построить школу на земельном участке, находящемся в собственности аграрного университета. Передать его под строительство школы пока так и не смогли.

Чиновники предлагают вариант со школой по Московскому проспекту, 142в (ЖК «Спутник»). Однако это учебное заведение будет рассчитано на жителей именно этого жилищного комплекса. Детей с Ломоносова там особо никто не ждет, кто же хочет переполненной школы? За примером далеко ходить не надо. Ближайшие от улицы Ломоносова школы № 1 и 20 переполнены почти в два раза и вынуждены работать в две смены.

Авторы петиции просят городские власти вернуться к вопросу о выделении земли аграрного университета под школу, рассчитанную на 33 класса.

Петицию подписали уже более 400 человек.