В Воронеже обсудили, как впредь не допустить сбоев в работе электронной базы Росреестра

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-26T18:28:25+03:00

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В Воронеже прошло совещание с участием столичных руководителей Росреестра и кадастровой палаты, на котором обсудили причины недавнего сбоя в центре обработки данных «Ростелекома», из-за чего жители Воронежской области испытывали трудности при получении государственных услуг, связанных с оформлением недвижимости.

Совместными усилиями участники совещания приняли ряд решений по стабилизации ситуации, в том числе посредством оптимизации технологических процессов прохождения процедур и перераспределении специалистов в Управлении и в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Воронежской области для решения первоочередных задач.