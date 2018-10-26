В Ленинском районе Воронежа отметили юбилей ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 18:05 2018-10-26T18:05:50+03:00

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В пятницу 26 октября в зале управы Ленинского района собрались все, кто помнит и любит комсомольское прошлое. Были здесь и бывшие члены ВЛКСМ, и молодежь.

- Этот юбилей – важная дата в истории нашего государства, в жизни миллионов людей – как в России, так и далеко за ее пределами, - сказал, приветствуя присутствовавших на встрече, руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников. - Воспоминания о комсомольской юности - объединяют людей разных профессий. Ведь комсомол – это не только политика. Это верная дружба и любовь, студенчество и романтика новых дорог, это общие цели и мечты, - сказал Сергей Корчевников.

Гости праздника, бывшие комсомольцы, с удовольствием вспомнили ушедшие времена, трудные, но яркие будни комсомольского прошлого: работу трудовых коллективах, участие в стройках и других общественно полезных делах.

- На торжественном собрании также вручили заслуженные награды городской администрации, управы района, международного оргкомитета «Комсомолу - 100» ветеранам ВЛКСМ и участникам подготовки юбилейных торжеств, - рассказали в управе Ленинского района.

СПРАВКА «КП»

Несколько заметных событий из жизни комсомольской организации Ленинского района:

- Ворошиловский - именно так тогда назывался район - Комитет ВЛКСМ был создан в июне 1932 года. В нём насчитывалось 35 комсомольских организаций с численностью 973 члена,

- Уже спустя 55 лет - (в 1987 г). В Ленинском районе города - 150 комсомольских организаций с численностью 18 240 членов,

- В 1937 году районом создаются летние оздоровительные пионерские лагеря в 12 точках пригорода, а комсомольцы обеспечивали пионеротряды вожатыми,

- Осенью 1941 г. многие предприятия и организации района были эвакуированы. Но уже 26 января 1943 года в Воронеж начали возвращаться мирные жители и предприятия, а вместе с ними начал работать и Ленинский райком ВЛКСМ,

- Активное участие в восстановительных работах принимали комсомольцы заводов Калинина и Сталина, трампарка, фармзавода, артели Универтруд, Госшвейфабрики № 1, хлебозавода № 1, СМУ № 4, мясокомбината инженерно-строительного института, и др.,

- В 70-ые годы в районе создан военно-спортивный лагерь «Ленинец». Ленинский район занял 1 место первенстве города по пулевой стрельбе, а команда района «Торпедо – 20» заняла 1 место в городе в розыгрыш приза «Кожаный мяч»,

- В 1980 году Ленинской районной комсомольской организации вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ за достигнутые успехи в коммунистическом воспитании молодежи,

- В 1988 г. в комсомольских организациях района внедряется процесс демократизации. Выборы секретарей комитетов проводятся на альтернативной основе. 1 секретарь райкома ВЛКСМ Сергей Колиух избран на пленуме райкома,

- В районе активно проводится операция «Дублер», в школах получает развитие система ученического самоуправления. В 1989 г. комсомольские организации района участвуют в подготовке и проведении выборов в Советы народных депутатов.