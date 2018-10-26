В воронежском аэропорту определились со вторым именем

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-26T18:14:56+03:00

В декабре у аэропорта будет уже два имени. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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На общем собрании сотрудники Воронежского аэропорта выбрали второе имя для места своей работы. Напомним, в шорт-лист входят 10 знаменитостей: царь Петр I, художник Иван Крамской, писатели Иван Бунин, Андрей Платонов и Самуил Маршак, космонавт Константин Феоктистов, а также поэт Алексей Кольцов, геолог Василий Докучаев, музыкант Митрофан Пятницкий, конструктор-оружейник Сергей Мосин. В итоге работники аэропорта сошлись на мнении, что нет лучше кандидатуры, чем император Петр Первый.

Напомним, проголосовать за любое имя воронежского аэропорта можно на сайте великиеимена.рф. Оно будет неофициальным. Но в обиходе, если, например, воронежцы согласятся с мнением сотрудников воздушной гавани, то аэропорт будет называться "Воронеж имени Петра I"

Трех фаворитов голосования определят до 8 ноября. С 15 ноября отдать свой голос воронежцы смогут только волонтерам, которых планируют расставить в десяти оживленных местах города - где конкретно, пока неясно. В финальном этапе конкурса, который пройдет с 15 по 30 ноября, определят победителя.