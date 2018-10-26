2018-10-26T17:31:31+03:00
Звезды

Симон Мраз: «Воронежцы найдут в программе фестиваля австрийского кино картины на любой вкус»

«Комсомолка» пообщалась с директором Австрийского культурного форума, атташе по культуре посольства Австрии в России
Елена ФЕДЯШЕВА
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Симон МразСимон МразФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 24 по 28 октября в кинотеатре «Спартак» проходит фестиваль «Новое кино Австрии». В его программе пять картин, которые транслируются ежедневно в течение пяти дней. Организаторами кинофорума выступили Австрийский культурный форум, арт-объединение CoolConnections при поддержке Райффайзенбанка.

В день открытия фестиваля редакцию «КП» посетил директор Австрийского культурного форума, атташе по культуре посольства Австрии в России Симон Мраз.

- Несколько лет назад мы решили раз в году показывать самые новые и успешные художественные фильмы Австрии, - рассказал господин Мраз. - Современное австрийское кино много внимания уделяет отношениям между людьми и душе современного человека.

Открывает форум фильм про любовь «Дикая мышь». В нем поднимается общечеловеческие темы, понятные и австрийцам, и россиянам. Здесь есть и черный юмор, который так любят австрийцы.

Есть в программе фестиваля и серьезные фильмы, например «Мадмуазель парадиз». Это исторический фильм, очень трогательная и грустная история про талантливую, но слепую девушку, которая играет на фортепиано. В программе фестиваля воронежцы найдут картины на любой вкус.

- Вы в первый раз в Воронеже. Расскажите о своих впечатлениях о городе.

- Будучи в Москве, я много слышал про ваш город и его художников. И мне, конечно, давно хотелось приехать. В Воронеже много творческих людей, сразу чувствуется, что это культурный город. Со многими вашими художниками я общался заочно. Очень хочу посетить галерею «Хлам».

К сожалению, не довелось пока побывать на Платоновском фестивале. Это один из знаковых фестивалей в России, известный во всем мире. Проведение международных форумов всегда очень полезно для культуры, это новые возможности для развития и обмена идеями между художниками разных стран.

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