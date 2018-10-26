В Воронеже ищут грабителя, напавшего на женщину

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-26T17:19:04+03:00

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В четверг, 25 октября, в дежурную часть отдела полиции № 5 пришла женщина и рассказала, что стала жертвой грабителя. Вечером в парке на улице Южно-Моравской незнакомый мужчина напал на нее, ударил по голове и вырвал кошелек, где было 5200 рублей.

Женщина составила фоторобот преступника. Полицейские разыскивают худощавого мужчину 25-30 лет на вид, ростом 170-175 см.

- Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Просим всех, кто что-либо знает об этом человеке, сообщить по телефонам: (473) 251-12-16, 251-13-10 или 02. Конфиденциальность гарантирована.